Milan, rinnovo Giroud: è fatta, manca poco per la firma! I dettagli. Il francese firmerà il rinnovo per un altro anno

Non è stato uno dei migliori della serata di Champions del Milan, ma Olivier Giroud è una colonna portante di questa squadra. Per questo il rinnovo non è mai stato in discussione, anzi. L’accordo c’è e la firma arriverà a ore.

Secondo il Corriere dello Sport, l’annuncio sarà fatto in questa giornata. Le cifre non cambiano: 3,5 milioni di euro netti a stagione, con bonus legati a obiettivi di squadra e prestazioni personali. Rinnovo fino al 2024, poi toccherà al francese cosa fare del suo futuro.

The post Milan, rinnovo Giroud: è fatta, manca poco per la firma! I dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG