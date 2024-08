Sembrava dovesse saltare l’approdo del giovane difensore all’Independiente ma alla fine i problemi legali sono stati risolti.

È stato chiarito il futuro a breve termine del difensore del Milan Marco Pellegrino.

La prima stagione italiana

Il difensore argentino non ha vissuto un buon primo anno in Italia: nei primi 6 mesi al Milan ha giocato pochissimo mentre da gennaio a giugno ha indossato senza successo la maglia della Salernitana. Dopo quest’ultimo prestito è tornato a Milano ma abbastanza presto si è capito che non ha colpito il nuovo allenatore Paulo Fonseca; è apparso subito chiaro quindi che dovesse cercare fortuna altrove.

Marco Pellegrino

Caso risolto

Al ragazzo sono arrivate diverse offerte, sia italiane che estere e alla fine l’ha spuntata l’Independiente; la trattativa col club argentino però non è stata priva di complicazioni. Dopo aver raggiunto un accordo iniziale con il Milan per un prestito, un imprevisto problema legale ha temporaneamente bloccato la trattativa. Fortunatamente, come confermato nelle ultime ore da tycsports.com, questo ostacolo è stato superato: grazie all’approvazione della federazione argentina, c’è stato il via libera per il tesseramento del giocatore.

La formula

L’operazione di mercato si concluderà con un prestito secco, permettendo a Pellegrino di continuare la sua carriera in Argentina, il suo paese natale. Questa mossa rappresenta un’opportunità per il difensore di rilanciarsi in un ambiente noto e potenzialmente più favorevole al suo stile di gioco. Il Milan lo rivaluterà l’anno prossimo.

