Emil Roback passa dal Milan al Nordsjaelland. L’affare è definito, il giocatore si trova già in Danimarca per sostenere le visite mediche

Il Milan cede Emil Roback. Il classe 2003 svedese sarà presto un nuovo giocatore del Nordsjaelland. Il giocatore si trova già in Danimarca per sostenere le visite mediche, come riportato da SportBladet.

La formula del trasferimento sarà in prestito con diritto di riscatto per una cifra di circa 2 milioni di euro.

