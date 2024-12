Milan-Roma 1-1, le pagelle rossonere

Un Milan discreto nel primo tempo e scadente nel secondo, in un San Siro infuocato dai “Cardinale devi vendere, vattene” della Curva Sud e da un arbitraggio irritante non va oltre l’1-1 con una Roma che nel finale va vicino alla posta piena.

Maignan 7,5

Incolpevole sul gol di Dybala. Attento sul suo palo in avvio di ripresa. Ottimo su El Shaarawy e decisivo in uscita nel finale. Uno dei migliori in campo perché il Milan crolla nel finale.

Emerson Royal 5

Pasticcia al solito, regala contropiedi alla Roma. Impreciso in ogni fase di gioco. Forse meglio da braccetto quando il Milan difende a tre.

Thiaw 5,5

Se la cava bene fino ai 15 minuti finali dove la Roma entra da tutte le parti.

Gabbia 5,5

Come sopra. In totale difficoltà nel finale dove il Milan vanifica la sensazione di una squadra in ripresa rischiando di perderla.

Theo Hernandez 6,5

Fa ammonire Hummels in contropiede e sembra il vero Theo dopo tanto tempo. Ammonito, cala nel finale.

Fofana 7

Dirompente sul gol di Reijnders, assist dopo aver tagliato mezza Roma e triangolato con Morata. Corre e si immola letteralmente alla causa come se non ci fosse un domani. Migliore in campo.

Fofana e Reijnders

Terracciano 6

Puo davvero fare il centrocampista. Ordinato e fisicamente ben presente.

Bennacer 6

Qualche imprecisione in costruzione compensata da una voglia matta di tornare a trascinare la squadra con anche due buone conclusioni da fuori.

Chukwueze 5,5

Serve un bell’ assist sprecato dopo l’unico vero bell’affondo del primo tempo. Poi sbaglia tanto ma proprio quando sembra essere più ispirato ad inizio ripresa si fa male. Stranamente il Milan, senza di lui, sparisce offensivamente dal campo.

Abraham 5

Lancia un contropiede della Roma e non combina nulla. Non presentabile come centravanti del Milan.

Reijnders 6,5

Cecchino sul gol. Da lui parte la manovra offensiva del Milan, sempre. Spende un giallo intelligente e sparisce come gli altri negli ultimi minuti.

Jimenez 7

Grande spunto in avvio, steso da Koné. Altro passo rispetto a tutti gli altri col pallone sempre incollato al piede. Non gli si può chiedere di tenere questo ritmo per 90 minuti e difatti si spegne nel brutto finale rossonero. Comunque il migliore in campo con Fofana.

Morata 4,5

L’occasione d’oro del potenziale raddoppio è da segnare; sprecata. Sbaglia scelte sulla trequarti, è impreciso e si fa ammonire per proteste dopo il rosso a Fonseca. Peggior Morata della stagione.

(Camarda s.v.)

Buttato nella mischia nei minuti di sofferenza totale del Milan. Tocca a malapena due palloni.

Fonseca 5

Ammonito e poi espulso per proteste anche giustificate. Su Jimenez era chiaro fallo ma l’arbitro Fabbri, inadeguato e a senso unico in molti, troppi fischi, se la lega al dito. Non concede un potenziale rigore su Reijnders e Fonseca non ci vede più. Espulso al minuto 43 torna ai soliti striminziti tre cambi a partita. Rivedrà di nuovo San Siro da allenatore del Milan?

