Milan-Roma 1-1, le parole di Paulo Fonseca. Il tempo è finito?

L’ennesima delusione stagionale in un San Siro che contesta per novanta e più minuti la proprietà americana, con Gerry Cardinale su tutti invitati ad andarsene, porta al Milan un punto che, visto il finale, va anche accolto positivamente. Fonseca parla così.

”È stata una partita aperta, nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per segnare, nel secondo tempo abbiamo incominciato bene con diverse occasioni. I giocatori hanno avuto un atteggiamento giusto e dopo con l’uscita di Chuku abbiamo perso un po’ di organizzazione permettendo due o tre situazioni di contropiede alla Roma.

“Avremmo meritato”

In generale penso avremmo meritato la vittoria per quanto creato. Il rigore? Ho esagerato nelle proteste in quel momento, ma guardate voi. Non voglio dire molto, per me è molto chiaro. Dovete analizzare voi quello che succede”.

Paulo Fonseca

Confronto con Ibra

“Non ho parlato con nessuno. Non posso commentare questo perché non è successo niente. Io mi sento solido sulla panchina del Milan, perché no? Non ho parlato con la dirigenza”.

Mancanze e Supercoppa

”La squadra ha messo in campo tanta energia, è stata aggressiva e non ha lasciato giocare l’avversario e ha recuperato e creato, non posso dire niente ai ragazzi. È mancato solo la rete”. ”Supercoppa e 2025? Ora è tempo di andare a casa e guardare questa partita e le soluzioni perché siamo in un momento delicato a livello di infortuni. Partiamo martedì per l’Arabia”.

