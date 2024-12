Clamoroso: comunicato a Fonseca l’esonero. Ecco il sostituto, già domani a Milano

Il tecnico portoghese non è più l’allenatore del Milan dalla scorsa mezzanotte. Gli è stata comunicato l’esonero dopo l’1-1 casalingo contro la Roma. Tutti i dettagli dell’intricata vicenda ed il nome del nuovo allenatore del Milan.

Nel mondo del calcio, le decisioni rapide e a volte inaspettate sono all’ordine del giorno, soprattutto quando i risultati non soddisfano le aspettative. Il Milan si è trovato costretto a prendere una misura drastica per tentare di risollevarsi da un momento complicato.

Dopo una serie di prestazioni non all’altezza, la dirigenza del club ha deciso di esonerare l’allenatore Paulo Fonseca e, tramite una clausola corrisponderà al portoghese solo la prima annualità dello stipendio. Tutti i dettagli dell’assurda nottata che rivoluziona il futuro del Milan.

Capitolo chiuso

L’avventura di Fonseca alla guida del Milan si è conclusa dopo poco più di sei mesi dall’incarico. Nonostante le speranze iniziali i risultati non hanno rispecchiato le aspettative. La squadra, attualmente all’ottavo posto della classifica, é già esclusa dalla corsa allo Scudetto e con seri rischi di non qualificarsi alla prossima Champions League. La decisione sul futuro di Fonseca è stata presa a seguito di una rapida riunione post Milan-Roma, terminata 1-1.

Le ultime ore

Gli ultimi momenti di Fonseca alla guida del Milan sono stati contrassegnati da tensione e nervosismo. Durante la partita contro la Roma, il tecnico è stato espulso dal campo per proteste verso l’arbitro Fabbri. Questo episodio ha probabilmente aggravato una situazione già critica, evidenziando una certa pressione avvertita da Fonseca riguardo il proprio futuro. Nonostante ciò, alla conferenza stampa post-partita, si è presentato da solo, mantenendo una posizione di apparente sicurezza in merito alla propria panchina. Tuttavia il suo destino, già segnato probabilmente da giorni e slegato anche dagli ultimi risultati, si è svelato poco dopo, chiudendo così la sua esperienza con il club rossonero.

Un nuovo inizio… portoghese

Il Milan ha scelto di affidare la guida tecnica a Sergio Conceicao. Il tecnico, anch’esso portoghese, apprezzato per il suo lavoro al Porto e con esperienze pregresse positive, è stato considerato il candidato ideale per portare nuova energia e visione al progetto sportivo del Milan. L’accordo raggiunto prevede un contratto da un milione di Euro fino a giugno 2025, con opzione di rinnovo favorevole al club milanese. Conceicao, che ha scelto di rifiutare offerte da altri club, come il Wolverhampton, in attesa di questa opportunità, arriva con l’aspettativa di rivitalizzare una squadra che ha mostrato gravi difficoltà da inizio stagione.

Sergio Conceicao

