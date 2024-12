Paulo Fonseca è stato esonerato. Le prime parole dell’ex tecnico del Milan

Domani Sergio Conceicao, nuovo tecnico rossonero, sará a Milano per la firma sul contratto semestrale. Intanto Fonseca conferma l’esonero e lascia il Milan con queste parole.

Nel mondo del calcio, le sorti di una squadra possono cambiare rapidamente, e ancor più veloce può essere il destino dei suoi allenatori. Paulo Fonseca era da tempo sulla graticola al Milan e allo scoccare della mezzanotte gli è stato comunicato l’esonero.

Il tecnico portoghese lo annuncia ufficialmente ai microfoni di Sky mentre il Milan si appresta ad accogliere un altro portoghese, Sergio Conceicao, come nuovo allenatore già da domani. Il nuovo tecnico è stato contattato quasi sicuramente da giorni se non settimane.

Cambio

La partenza di Fonseca apre le porte a un nuovo capitolo per il Milan, che verrà ora guidato da Sergio Conceicao. Conceicao è atteso a Milano per firmare un contratto di 6 mesi, con un’opzione per il rinnovo fino al 2026. La scelta dell’ex Porto rappresenta una scommessa sull’immediato futuro, considerando il suo impegno a breve termine con la possibilità di un prolungamento a lungo termine in base ai risultati ottenuti.

Le parole d’addio di Fonseca

L’addio tra Paulo Fonseca ed il Milan è stato annunciato da Fonseca stesso in un’intervista concessa a Sky Sport dopo il deludente pareggio 1-1 tra Milan e Roma. Con parole misurate ma cariche di significato, Fonseca ha espresso la sua tranquillità di coscienza e la certezza di aver dato tutto per la squadra: “Sì. Sono uscito dal Milan. È la vita, è così. Ho la coscienza calma, ho fatto tutto quello che potevo fare“.

Paulo Fonseca

Cosa resta

Questo Milan ha problemi gravi a partire dalle molto poco delineate gerarchie societarie, passando per una proprietà forse troppo poco ambiziosa fino al parco giocatori che presenta più di una lacuna. Quando le cose vanno male salta sempre chi ci mette la faccia e questo Paulo Fonseca l’ha sempre fatto. Al di lá dei suoi ovvi errori tecnico-tattici e, soprattutto, di comunicazione in un paese come l’Italia abituato a frasi di facciata e al non esporsi mai. Forse proprio questo paga Paulo Fonseca; la sua trasparenza. I problemi stanno al vertice e l’esperienza del portoghese lascia al Milan l’amara sensazione di aver scoperto i veri problemi degli ultimi due anni di questo Milan; e non è certo l’allenatore il più grosso.

