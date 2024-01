Milan Roma 3-1, successo dei rossoneri che blindano il terzo posto: ecco com’è andata la sfida della 20^ di Serie A

Finisce qui il match tra Milan e Roma valevole per il ventesimo turno del campionato di Serie A. I rossoneri si impongono in casa sul risultato di 3 ad 1. Vittoria per i ragazzi di Stefano Pioli che consolidano il terzo posto in classifica.

A sbloccare la gara il gol di Adli. Il raddoppio rossonero arriva con Giroud, ma il gol di Paredes su rigore rischia di aprire la partita. Il gol del KO finale arriva da Theo Hernandez.

L’articolo Milan Roma 3-1, successo dei rossoneri che blindano il terzo posto: ecco com’è andata proviene da Inter News 24.

