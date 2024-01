Il giornalista Sebastiano Vernazza si esprime così in merito al duello a distanza per lo scudetto tra Inter e Juve in Serie A

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha fatto la sua analisi sul duello a distanza per lo scudetto tra Inter e Juve.

LE PAROLE – «L’Inter è più forte della Juve, perché più matura, consolidata e fluida, nel senso che la palla scorre bene e non a singulti. Il Monza come cartina di tornasole. All’inizio di dicembre la Juve aveva vinto in Brianza con un gol di Gatti al 94’. Ieri Lautaro e compagni hanno disintegrato la squadra di Palladino con un 5-1, anche se il risultato non dice che il Monza è stato abbastanza in partita.

L’Inter è più forte della Juve, però ha una lacuna: la ristrettezza dell’attacco. Non ci sono punte che si avvicinino ai livelli supremi di Lautaro – sempre più capocannoniere con 18 gol, avanti così sfonderà quota 30 – e Thuram. Gli ultratrentenni Arnautovic e Sanchez hanno già offerto il meglio di sé stessi. Non è un limite da poco perché presuppone, anzi impone che i titolari godano sempre di buona salute. È un azzardo che l’Inter può compensare con l’attitudine al gol dei centrocampisti: Calhanoglu, Barella e Frattesi. La Juve può colmare il divario con la psicologia. Allegri non ha nulla da perdere, se arriva secondo ha fatto quel che doveva. Simone Inzaghi si gioca tutto, è obbligato a vincere lo scudetto della stella numero due».

L’articolo Vernazza analizza: «Inter più forte della Juve ma ha una lacuna, ecco quale» proviene da Inter News 24.

