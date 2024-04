I rossoneri danno vita ad una brutta prestazione proprio quando era richiesto tutt’altro: in attesa del ritorno torna tutto in discussione.

Il Milan è in un ottimo momento di forma e vi resta nonostante il brutto risultato di ieri: le prossime importantissime partite diranno di più sullo stato di salute della squadra di Pioli.

Sul più bello

Nel 2024, un lasso di tempo non così ridotto quindi, i rossoneri erano stati praticamente perfetti; tuttavia come il livello degli avversari in Europa League si è alzato c’è stata una caduta. È tutto risolvibile ma al ritorno servirà qualcosa di molto diverso rispetto a quanto ammirato ieri; lo 0-1 di San Siro non è affatto sinonimo di Roma già in semifinale.

Stefano Pioli

Sotto accusa

Chiaramente nel day after brulicano le critiche: Pioli torna nell’occhio del ciclone dopo giorni in cui si stava ricostruendo agli occhi dei tifosi ma è soprattutto Rafael Leao ad essere bersagliato. Tuttosport non usa mezzi termini specificando che la sconfitta ha il nome del portoghese scritto sopra. Il numero 10 ha giocato per 78 minuti prima di essere sostituito e subissato di fischi: non si è capito fino in fondo se la disapprovazione di San Siro fosse per la sua prestazione incolore o per la sostituzione di Pioli. Di certo la curva comunque subito dopo i fischi ha fatto partire cori di incoraggiamento per Leao. L’Europa League è l’unico obiettivo rimasto al Milan, al ritorno serve lottare anche contro i malumori che iniziano a fare capolino.

