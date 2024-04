Il giornalista di DAZN Tommaso Turci ritiene tendente al positivo la stagione dei rossoneri.

MilanNews ha intervistato Tommaso Turci che ha detto la sua sulla stagione del Milan e sulla filosofia di RedBird sul calciomercato. “Se dobbiamo guardare il bicchiere della stagione del Milan è un bicchiere mezzo pieno. Poi ovvio che farebbe piacere vincere tutti gli anni, ma fra l’Inter ed il Milan c’è un margine, l’Inter è la squadra più forte. Il Milan forse non è la seconda squadra più forte del campionato, quindi se dovesse arrivare secondo sarebbe comunque un buon risultato. Una finale Europea cambierebbe ovviamente la dimensione della stagione”.

Rafael Leao

Sul mercato

“Io credo che l’operazione Tonali nella passata stagione ha dimostrato e fatto capire che tutti possono essere importanti ma nessuno è indispensabile. Purtroppo è un discorso abbastanza cinico, ma ti ha fatto capire che se hai offerte irrinunciabili per un giocatore è sbagliato dire di no. Se devo dirti quello che secondo me è insostituibile è Leao, perché il portoghese continua a essere il giocatore che il mondo invidia al Milan quando è in giornata”.

Sul portoghese

“Se Leao è in giornata è un top al mondo. Su questo non ci sono dubbi. Poi su quella continuità di cui tutti parlano, credo che ci stiamo arrivando. Poi certo, terzini sinistri come Theo e Maignan non ce ne sono, però pensavi la stessa cosa di Donnarumma quando è andato via. Il discorso è sempre questo: sono tre giocatori su cui si dovrebbe costruire. Quello a cui non rinuncerei è Leao, ma se dovesse arrivare un’offerta da 120 milioni di euro che fai?”.

L’articolo Turci: “Il bicchiere del Milan è mezzo pieno, forse non è la seconda più forte, sbagliato dire no alle offerte irrinunciabili” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG