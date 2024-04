Leao, dopo una prova decisamente incolore, nel post gara sfoga il suo risentimento contro un giornalista rivolgendogli parole poco carine.

La sconfitta in casa del Milan nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League è una di quelle che fa male, e tanto. I rossoneri erano arrivati a questa partita carichi di speranze, aspettative e forti di convinzioni raggranellate in 7 vittorie consecutive tra campionato e coppa. Ieri la luce si è spenta, blackout totale innestato da un Daniele De Rossi in versione on fire. La regia di sinistra, per intenderci quella di Rafa Leao è stata totalmente disinnescata da un El Shaarawy con l’argento vivo addosso. Lo stesso portoghese è consapevole di non aver offerto una prestazione pari alle aspettative, e lo ha testimoniato quando una volta accomodatosi in panchina si è messo le mani in testa in segno di sconforto. Nel post gara tutto il nervosismo di Leao è venuto fuori e, così come è stato documentato, non ha rivolto parole gentili a un collega che stava semplicemente facendo il proprio mestiere.

Rafael Leao

L’accaduto

Al termine della partita Leao è passato dalla mixed zone, luogo in cui i giornalisti aspettano il transito dei giocatore e qualora lo vogliano intervistarli. Il collega Michael Cuomo di Telelombardia, era in diretta per raccontare le emozioni della partita e, quando è passato Leao, ha comunicato che il portoghese stesse passando in mixed zone. Il 10 rossonero, forse fraintendendo, si è rivolto in modo senza dubbio sgarbato al giornalista affermando: “Fai bene il tuo lavoro”. Di seguito il video dell’accaduto postato da calciomercato.it sul proprio profilo X:

Leao…poco meravigliao

Sicuramente comprensibile il risentimento per una partita giocata male e totalmente insufficiente, molto meno il comportamento senza dubbio poco elegante avuto al termine della partita con l’incolpevole giornalista. Comportamento inoltre non da Rafa Leao che, al contrario, ha sempre evidenziato un carattere affabile e gentile. La speranza di tutti i tifosi del Milan è che possa convogliare questa energia nella gara di ritorno per cercare di ribaltare il risultato della partita che, al momento, premia i giallorossi di Daniele De Rossi.

