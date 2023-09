Il Milan Femminile ospita la Roma nella prima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Su il sipario. Comincia anche per il Milan Femminile la Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano al Puma House of Football la Roma, campione in carica.

Milan Roma Femminile : sintesi del match

Calcio d’inizio alle 15:00

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

al termine del match

Milan Roma Femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

Milan (4-3-3) : Giuliani; Bergamaschi, Arnadottir, Swaby, Guagni; Grimshaw, Cernoia, Adami; Laurent, Staskova, Dompig. A disposizione : Copetti, Semplici, Mikulica, Mascarello, Soffia, Jonusaite, Fusetti, Thrige, Marinelli, Asllani.

Roma (4-3-3) : Cesare; Di Guglielmo, Linari, Minami, Bartoli; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Haavi, Giacinti, Viens.A disposizione: Korpela, Valdezate, Glionna, Aigbogun, Serturini, Latorre, Greggi, Tomaselli, Kramzar.

Arbitro: Castellone di Napoli

Ammonite:

