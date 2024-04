L’attesa sta per terminare: stasera a San Siro alle 21 andrà in scena l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Il Milan si gioca tanto tra questa sera e giovedì prossimo: con il campionato ormai andato, l’Europa League diventa l’obiettivo principale. La squadra di Pioli vorrà vincere un trofeo che non comprare nella bacheca del club e per la condizione fisica messa in mostra nell’ultimo periodo nulla sembrerebbe essere precluso.

Le assenze

Nel Milan mancheranno sicuramente Pobega e Kalulu, il primo comunque non è lontano dal rientro, ma soprattutto non ci sarà lo squalificato Tomori. Le squalifiche sono un qualcosa a cui destare attenzione visto che stasera sono diffidati Maignan, Calabria, Musah e Leao: in caso di ammonizione, niente ritorno per loro giovedì prossimo all’Olimpico. Nella Roma mancherà lo squalificato Ndicka.

Simon Kjaer

Le probabili

I dubbi di Pioli riguardano un difensore centrale ed un mediano davanti alla difesa: Thiaw e Reijnders sono in vantaggio rispettivamente su Kjaer e Adli. Calabria è favorito sull’ex Florenzi che della Roma è stato anche capitano. Nessun dubbio tra trequarti ed attacco col ritorno di Loftus-Cheek rispetto all’ultima partita di campionato. Dall’altra parte De Rossi ritrova Smalling dopo tantissimo tempo, ballottaggio serrato sulla fascia sinistra tra Spinazzola ed Angelino; ecco le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

L’articolo Milan-Roma, per Pioli dubbi in difesa ed al centro, De Rossi recupera un big proviene da Notizie Milan.

