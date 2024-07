Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del mercato del Milan dando anche un consiglio a Fonseca.

Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del mercato di rafforzamento estivo condotto dal Milan. Il profeta di Fusignano non è mai banale nelle sue dichiarazioni, soprattutto in virtù delle proprie idee di calcio e di gioco. L’ex tecnico rossonero, autore di pregevoli vittorie con il Milan in campo internazionale sul finire degli anni ’80, ha lanciato un monito molto chiaro sia al Club di Via Aldo Rossi, sia al neo tecnico rossonero al quale ha voluto mandare un messaggio e un consiglio molto chiaro in merito alla stagione che sta per cominciare.

Le squadre non si fanno mettendo insieme le figurine

Arrigo Sacchi, parlando del mercato del Milan ha sottolineato che“i rossoneri stanno cercando di chiudere per Fofana dopo essersi assicurati Morata e continua a inseguire Pavlovic: operazioni condivisibili a patto che siano state concordate con l’allenatore. Le squadre non si fanno mettendo insieme le figurine, ma dando un’identità, uno stile, un gioco a tutto il gruppo”.

Paulo Fonseca

Il consiglio a Fonseca

L’ex tecnico rossonero ha voluto poi consigliare il nuovo tecnico del Milan sottolineando cosa si aspetta da lui. Si è augurato infatti che riesca a dare “un’identità, uno stile, un gioco a tutto il gruppo. Questo mi aspetto da Fonseca. L’Atalanta, quest’anno, ha conquistato l’Europa League senza spendere cifre stratosferiche: è la dimostrazione che il lavoro e le idee, alla lunga, pagano sempre”. E’ risaputo che Sacchi, sulla panchina del Milan, avrebbe preferito altri profili rispetto a Fonseca.

