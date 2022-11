Stasera il Milan affronterà il Salisburgo in Champions League. In attesa del calcio d’inizio il club rossonero ha caricato l’ambiente sui social:

A real sense of the occasion

Let’s get the job done

#ACMSAL #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/b4dEs3v5fI

— AC Milan (@acmilan) November 2, 2022