Il Milan deve subito ripartire dopo la sconfitta contro il Torino: testa alla sfida di Champions contro il Salisburgo

La formazione di Pioli doveva reagire alle vittorie di Napoli, Atalanta, Inter e Juventus, invece a Torino è sceso in campo uno dei peggiori Milan della stagione.

Adesso, nonostante le assenze di calciatori importanti, i rossoneri hanno 4 partite per ripartire: il Salisburgo in Champions League e Spezia, Cremonese e Fiorentina in campionato.

The post Milan Salisburgo per ripartire dopo il k.o contro il Torino: è stata la peggior partita della stagione appeared first on Milan News 24.

