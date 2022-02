Manca poco al calcio d’inizio di Milan-Sampdoria, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A.

Sta per cominciare Milan-Sampdoria match che in caso di vittoria porterebbe i rossoneri in testa alla classifica, anche se i nerazzurri hanno giocato una gara in meno. Sono state ufficializzate le formazioni, Pioli schiera Florenzi come terzino sinistro al posto dello squalificato Theo Hernandez; Giampaolo schiera l’ex Inter Sensi dietro l’unica punta Caputo.

Stefano Sensi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Leao; Giroud. All. Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Rebic, Kalulu, Maldini, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessié.



Sampdoria (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Magnani, Murru; Conti, Candreva, Rincón, Thorsby; Sensi; Caputo. All. Giampaolo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Ekdal, Supryaga, Sabiri, Vieira, Ferrari, Quagliarella, Bonfanti, Trimboli.

