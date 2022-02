Farà discutere parecchio il goal annullato a tempo scaduto a Belotti in Torino-Venezia; Ivan Juric non ci sta.

Il tecnico del Torino Ivan Juric è su tutte le furie per il goal annullato ad Andrea Belotti che avrebbe regalato il pareggio al Torino. Ecco la rabbia del tecnico nelle interviste post-gara a DAZN. “Inspiegabile il gol annullato a Belotti: decisione scioccante. Pobega fa il blocco? È difficile spiegare cosa è stato visto succede da un po’ che tutti gli allenatori si lamentano: non è calcio questa cosa qua. Alcune cose vengono lasciate passare con troppa facilità, mentre altre vengono sanzionate eccessivamente“.

Andrea Belotti

“La squadra è entrata benissimo in campo ha fatto gol e dominato la partita. Abbiamo giocato bene, ma quando loro sono passati al 3-4-3 ed hanno smesso di giocare buttando palla ci hanno messo in difficoltà. Bisogna saper soffrire senza prendere gol ma oggi non ce l’abbiamo fatta, c’è poco da rimproverare, perché la partita si è trasformata in una battaglia e loro sono stati più bravi. Avremmo meritato il pareggio ma come spesso ci accade perdiamo i punti all’ultima azione“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG