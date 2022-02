Il Venezia ieri sera ha espugnato l’Olimpico di Torino al termine di una partita infinita; ecco le impressioni di Paolo Zanetti.

È molto contento il tecnico del Venezia Paolo Zanetti che commenta così la vittoria di ieri a DAZN. “Sapevo che saremmo andati in difficoltà, il Torino in casa ha messo sotto tante squadre. Quando ci siamo messi a specchio abbiamo iniziato a vincere tanti duelli, cosa importante che ci ha permesso di portare a casa tre punti dopo un periodo difficile per noi. Il cambio tattico non era stato provato in settimana, ma è figlio della situazione che stavamo vivendo in campo”.

IM_Ivan_Juric

“Serviva qualcosa di radicale e andava fatto subito: quando si gioca per salvarsi un allenatore deve prendersi la responsabilità di queste scelte. Finalmente oggi ho visto festeggiare molto i giovani stranieri che sono arrivati da noi, mi piacerebbe vederli più arrabbiati in atre situazioni, ma per questo serve tempo per ambientarsi in un campionato come la Serie A. La mentalità è il punto in cui dobbiamo svoltare: vedere quel cerchio a fine partita mi è piaciuto davvero tanto“.

