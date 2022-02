Oggi alle 18 a Reggio Emilia si gioca Sassuolo-Roma, match valido per venticinquesima giornata di Serie A.

Alle 18 va in scena Sassuolo-Roma; si affrontano due squadre eliminate in settimana dalla Coppa Italia. I neroverdi non possono disporre degli squalificati Raspadori e Scamacca mentre i giallorossi hanno perso Ibanez per infortunio. Ecco le probabili formazioni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Henrique; D. Berardi, Defrel, Traoré. A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Peluso, Ceide, Tressoldi, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Ciervo, Oddei, Samele. Allenatore: Dionisi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Smalling, Viña; Pellegrini, Cristante, S. Oliveira; Mkhitaryan, Abraham, El Shaarawy. A disposizione: Fuzato, Boer, Karsdorp, Kumbulla, Veretout, Diawara, Bove, Carles Perez, Shomurodov, Felix, Zalewski. Allenatore: Mourinho.

