Alfredo Pedullà ha svelato che il possibile nuovo allenatore del Milan potrebbe essere Maurizio Sarri. Ecco le ultime.

La sconfitta di ieri del Milan contro il Liverpool ha lasciato nel cuore dei tifosi una profonda amarezza. E’ essere in discussione non è di certo il risultato, seppur pesante, ma la modalità con la quale si è arrivati a questo punteggio. Il senso di impotenza e inconsistenza è stato decisamente forte e palpabile. Alfredo Pedullà, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato quale potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan.

Sarri aspetta il Milan

Alfredo Pedullà ha svelato, attraverso un post sul proprio profilo X, chi potrebbe sedere slla panchina del Milan al posto di Paulo Fonseca. Tanti i nomi sul tavolo ma l’esperto di mercato ha evidenziato che “Maurizio Sarri non ha avuto alcun contatto con la Roma, ci sono stati due sondaggi dall’estero. Ma lui aspetta prima di capire le evoluzioni sulle panchine di Serie A (Milan in testa)“. Si riaprirebbe quindi, ancora una volta, la pista Sarri al Milan.

Paulo Fonseca

L’ultima indiscrezione sul successore di Fonseca

Tra i nomi che circolano come possibili eredi della panchina milanista, spicca quello di Edin Terzic, già allenatore del Borussia Dortmund. Terzic, attualmente libero da impegni contrattuali, sarebbe interessato al progetto del Milan e avrebbe già dato disponibilità ad accettare l’incarico, segno di una trattativa potenzialmente già in fase avanzata. La sua presenza a San Siro durante la partita contro il Liverpool – riporta Gianluca Di Marzio – non è passata inosservata, alimentando le speculazioni su un suo imminente coinvolgimento con il club rossonero. Occorrerà quindi attendere almeno fino a domenica per conoscere chi siederà sulla panchina rossonera.

Maurizio #Sarri non ha avuto alcun contatto con la #Roma, ci sono stati due sondaggi dall’estero. Ma lui aspetta prima di capire le evoluzioni sulle panchine di Serie A (#Milan in testa) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 18, 2024

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG