Questa sera a San Siro entrano in scena gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca. Dopo il rilancio in campionato i rossoneri si presenteranno in campo con un undici che non lascio spazio a dubbi.

Nel cuore dell’inverno, lo sport italiano si accende con le emozioni della Coppa Italia, spesso snobbata ma che rappresenta un obbiettivo concreto molti, tra cui il Milan.

Mentre le squadre si preparano a dare il meglio in campo, gli occhi sono puntati sul Milan che affronta il Sassuolo in una partita che vale più di un semplice accesso ai quarti di finale. La competizione rappresenta un crocevia importante per le aspirazioni della squadra rossonera e Paulo Fonseca lo sa.

L’importanza della Coppa Italia

La Coppa Italia si conferma un traguardo significativo per il Milan, sotto la guida del tecnico Fonseca, che mette in chiaro le ambizioni della squadra. Questa competizione non è vista solo come un obiettivo secondario, ma come una vera e propria occasione lasciare il segno su di un annata come questa dove traguardi più prestigiosi sembrano piuttosto complicati da raggiungere. Fonseca, con determinazione, invita i suoi giocatori a essere ambiziosi, sottolineando l’importanza di competere per arrivare fino in finale.

Formazione decisa

Il Milan si prepara allo scontro con scelte mirate, pronte a garantire la migliore prestazione possibile. Pur con un’attenzione rivolta al turnover, dato il fitto calendario e la prossima difficile trasferta di Bergamo contro un’Atalanta in forma, gli uomini di Fonseca non vogliono lasciare nulla al caso. Tra i giocatori chiave, Rafa Leao e Tammy Abraham guideranno l’attacco rossonero con il portoghese che quindi non riposerà a testimonianza di quanto il Milan tenga ad avanzare nella competizione. Tuttavia, non mancheranno novità nell’undici titolare, con possibili cambi strategici volti a ottimizzare le risorse della squadra in vista dell’impegno successivo in campionato.

Rafael Leao

Vent’anni senza

Per il Milan, vincere la Coppa Italia non sarebbe solo un traguardo prestigioso, ma anche un tassello importante nella costruzione di un progetto a lungo termine. L’ultima vittoria in questa competizione risale al 2003, sotto la guida di Carlo Ancelotti, dopo più di vent’anni sarebbe il caso di riprovarci con più decisione. Con questo spirito, la squadra affronta ogni sfida, determinata a fare del percorso in Coppa Italia una leva per il proprio rilancio.

