Potrebbe configurarsi un clamoroso scambio tra Milan e Udinese per Samardzic. Ecco chi potrebbe trasferiris a Udine nell’affare per il serbo.

Negli ultimi tempi, il Milan ha mostrato un crescente interesse verso Lazar Samardzic, il promettente centrocampista dell’Udinese, collocandolo in cima alla lista delle priorità per il rinforzo della squadra. Le voci di mercato indicano un’imminente trattativa che potrebbe vedere Tommaso Pobega, attualmente in forza al Milan, come possibile contropartita per facilitare l’operazione. Questo scenario si è fatto sempre più concreto, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni che vedono il serbo propenso a trasferirsi al club rossonero.

Interessi e trattative

Samardzic, dopo essere stato a lungo corteggiato da diversi club, tra cui l’Inter, sembra ora orientato a sposare la causa del Milan, come dimostrano le ultime dichiarazioni raccolte dal ‘Messaggero Veneto’. Secondo quanto emerso, l’Udinese avrebbe fissato in 25 milioni di euro il prezzo per il suo cartellino, una cifra che il Milan spera di ridurre inserendo una contropartita tecnica nell’affare.

Tommaso Pobega

La fattibilità dell’operazione

Il Milan valuta diverse opzioni per rendere fattibile l’acquisto di Samardzic e, in questo contesto, il nome di Tommaso Pobega emerge con prepotenza. Il giocatore, attualmente sotto i riflettori dei bianconeri, potrebbe rivelarsi decisivo per sbloccare la trattativa. L’informazione proviene dalle analisi di Nicolò Schira, esperto di mercato, che sottolinea come Pobega sia visto con interesse dall’Udinese.

Verso una nuova strategia di mercato

L’introduzione di Pobega come possibile pedina di scambio rappresenta una mossa strategica da parte del Milan, che cerca di ottimizzare le risorse a disposizione senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria del club. La trattativa per Samardzic, quindi, non è solo un’opportunità per rafforzare la rosa, ma riflette anche un approccio più ampio che mira a equilibrare acquisti di valore con scelte di gestione oculate.

Il prossimo incontro tra i club, previsto per lunedì 22 luglio, sarà cruciale per definire i contorni dell’affare e capire se la formula proposta potrà soddisfare le richieste dell’Udinese e le aspettative del Milan. Con l’orizzonte di una nuova stagione alle porte, entrambe le società sono chiamate a prendere decisioni strategiche, pensando non solo al presente ma anche al futuro della propria squadra.

