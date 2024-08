Il Milan e la Roma sono sempre più vicini a definire lo scambio tra Saelemaekers e Abraham. Ecco cosa manca per chiudere l’affare.

Nel mondo del calcio, il periodo del calciomercato estivo è sempre ricco di trattative e sorprese. Quest’anno, una delle operazioni che ha attirato maggiormente l’attenzione è lo scambio in fase di definizione tra il Milan e la Roma, coinvolgendo due giocatori di spicco: Tammy Abraham, in direzione Milan, e Alexis Saelemaekers verso la Roma. Una trattativa che, secondo quanto riportato da SportMediaset, è molto vicina alla conclusione, nonostante non siano stati ancora ufficializzati tutti i dettagli.

Il cuore dello scambio

Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997, si avvicina a vestire la maglia rossonera del Milan. Inizialmente accostato al West Ham, la questione dell’alto stipendio e la concorrenza nell’attacco del club inglese hanno deviato la trattativa verso un’altra destinazione. Il Milan sembra essere la meta finale per l’attaccante, grazie ad un accordo basato non solo sul trasferimento ma anche su un conguaglio economico favorevole alla Roma, oscillante tra i 7 e i 10 milioni di euro. Abraham, con il suo arrivo, è chiamato a rinforzare l’attacco milanista, affiancandosi e alternandosi ad Álvaro Morata.

Alexis Saelemaekers

La contropartita

Dall’altra parte, Alexis Saelemaekers, esterno destro belga rientrato da un’ottima stagione in prestito al Bologna, è il pezzo di scambio che dovrebbe approdare a Roma. Nonostante la sua stagione positiva, il Milan è pronto a lasciarlo partire per rinforzare il proprio reparto offensivo con Abraham. Saelemaekers alla Roma rappresenta un’aggiunta di qualità per i giallorossi, che sotto la guida di Daniele De Rossi cercano di ampliare le proprie opzioni sulle fasce.

Situazione attuale e dettagli mancanti

Nonostante le basi dell’accordo sembrino ben definite, vi sono ancora alcuni dettagli da limare prima della conclusione ufficiale dell’operazione. In particolar modo, manca l’intesa definitiva con Saelemaekers, sebbene le parti siano già molto vicine. La conclusione di questa trattativa è attesa con impazienza dai tifosi di entrambi i club, ansiosi di vedere come questi movimenti influenzeranno le sorti delle proprie squadre per la prossima stagione.

Impatto sull’assetto delle squadre

Questo scambio è emblematico delle strategie di mercato dei grandi club: cercare di ottimizzare l’organico a disposizione attraverso operazioni che possano soddisfare le esigenze tecniche degli allenatori, in questo caso Paulo Fonseca per il Milan e Daniele De Rossi per la Roma. L’arrivo di Abraham al Milan potrebbe cambiare le dinamiche dell’attacco rossonero, offrendo nuove soluzioni offensive. Allo stesso tempo, Saelemaekers alla Roma potrebbe contribuire a dare una nuova dimensione al gioco esterno dei giallorossi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG