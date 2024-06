Dalla Spagna arriva una notizia clamorosa: il Milan avrebbe chiesto, in cambio di Theo, il ritorno di Brahim Diaz in uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Theo Hernandezè uno dei pezzi pregiati del Milan che, nel prossimo mercato, sarà ambizione di molti top club europei. Sulle sue tracce ci sarebbe, oltre al Bayern Monaco, anche il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Per settimane vi abbiamo documentato del possibile intreccio tra il Milan, i bavaresi e i Blancos. Quest’ultimi infatti avevano pensato al francese rossonero qualora Alphonso Davies si fosse accasato alla casa Blanca. La richiesta di quasi 100 milioni avanzato dal Club di Via Aldo Rossi ha scoraggiato il Bayern Monaco ma, evidentemente, non il Real Madrid che – scrive Defensa Central – avrebbe sondato la disponibilità del terzino al Milan, ricevendo come risposta una proposta clamorosa.

Scambio Brahim Diaz-Theo?

Il mercato è costituito da suggestioni, intrecci e incastri anche alle volte vorticosi. Quello avanzato da Defensa Central ha davvero del clamoroso. Il Real Madrid avrebbe chiesto al Milan informazioni su Theo, per un eventuale acquisto, ottenendo come risposta di avere in cambio Brahim Diaz. Il folletto spagnolo ha vestito per tre stagioni la maglia rossonera, deliziando la platea di San Siro con 18 gol in 124 presenze. Il Real Madrid avrebbe però risposto picche, ritenendo indispensabile nell’economia della rosa di Ancelotti la presenza del fantasista che è rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri.

Theo Hernandez

Il futuro di Theo

Il futuro di Theo dipenderà in gran parte dalle decisioni che prenderà il Milan. Il giocatore ha espresso in modo chiaro di voler restare a Milano a patto di un contratto che ne gratifichi il talento, e che sia di pari valore a quello incassato da Leao che, al momento, è il più “ricco” della rosa. Tradotto in numeri Theo vorrebbe almeno 7 milioni all’anno, esattamente quanto percepisce il portoghese in maglia numero 10. Dopo gli Europei tutto sarà più chiaro e, da quanto trapela, il Milan tornerà alla carica con il giocatore per trovare l’intesa.

