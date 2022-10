Il presidente Scaroni ai media presenti parla del progetto dello Stadio, il presidente del Milan ecco cosa dice.

Dalle dichiarazioni riportate da varie media tra cui calciomercato.com e milannews24.com ecco le parole del presidente del Milan, Scaroni sul nuovo stadio: “Noi ieri abbiamo perso del Chelsea, non voglio parlare di calcio ma di soldi: il Chelsea incassa dallo stadio più del doppio di quello che incassa il Milan. Sono stato a Stamford Bridge, ho visto come è strutturato che tra l’altro è nel centro di Londra, non ha certo gli spazi di altri impianti ma comunque il Chelsea nettamente più del doppio di quello del Milan.“

Paolo Scaroni

Conclude così il presidente: “Competere con club che hanno mezzi finanziari nettamente più alti dei nostri ci fa partire in stato di inferiorità. I soldi non sono tutto, ma giocano un ruolo molto grande. Vogliamo dotare Milan e Inter di uno stadio che ci consenta di avere ricavi e offrire spettacolo che hanno i nostri concorrenti europei.”

