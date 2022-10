Sono queste le parole di Andrea Masala sulla Gazzetta dello Sport parlando del Milan, questo dopo la sconfitta contro il Chelsea.

Ecco le parole di Andrea Masala che parla alla Gazzetta dello Sport della sconfitta del Milan contro il Chelsea in Champions League: “Il Milan, anche se incassa un’altra sconfitta dai Blues, stavolta dà l’impressione di essere più all’altezza della missione europea. Il passaggio nel girone è ancora alla portata, pur se impegnativo. La replica dello 0-2 non autorizza chissà quali ambizioni, però Pioli chiede e ottiene una risposta comunque incoraggiante.“

Milanello

Conclude così il giornalista: “Può ripartire a caccia dei punti-qualificazione con la consapevolezza che i suoi sono capaci di non smarrire il filo del gioco e una sostanziale unità di intenti. Ci vorranno più precisione e cattiveria sotto porta per non nutrirsi alla fine di soli rimpianti. Il Diavolo è stato colpito due volte, ma è ancora vivo: se non getterà la spugna nei prossimi due appuntamenti, potrà continuare a godersi quello che una volta era il suo habitat preferito, la generosa Europa.“

