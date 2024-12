Il presidente rossonero Paolo Scaroni ai margini dei lavori in Lega Seria A di questa mattina ha parlato dello sfogo del tecnico portoghese dopo Atalanta-Milan ed il suo punto di vista è particolare.

In un clima calcistico sempre più acceso, dove ogni decisione arbitraria può trasformarsi in argomento di discussione nazionale, il presidente del Milan, Paolo Scaroni aggiunge le sue riflessioni sulle questioni arbitrali post Atalanra-Milan.

Le sue dichiarazioni seguono una partita decisamente controversa, soprattutto in merito alla concessione della prima rete bergamasca realizzata dall’ex rossonero Charles De Ketelaere, e le dichiarazioni forti di Paulo Fonseca nel post match.

Il cuore della controversia

Durante la partita tra Atalanta e Milan, terminata 2-1 in favore dei padroni di casa, un episodio in particolare ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore: un gol convalidato all’atalantino Charles De Ketelaere. L’attaccante belga ha trovato la via della rete e, nonostante le proteste rossonere per un presunto fallo su Theo Hernandez in occasione dello stacco dell’atalantini che aveva trafitto Maignan, l’arbitro La Penna, supportato dalla sala VAR, ha giudicato l’azione regolare e non passibile di alcuna punibilità, tra lo stupore dei milanisti in campo e fuori.

Le proteste del Milan e di Fonseca

Nel post partita del Gewiss Stadium era esplosa la rabbia di Paulo Fonseca, solitamente fino ad ora assolutamente misurato in situazioni di questo tipo. Queste erano state le sue parole ai microfoni in sala stampa: “Anche io sono stato zitto, mai ho parlato di arbitraggi ma tutti ne parlano e con ragione. E oggi sono io che sono stanco di stare zitto e di vedere quello che ho visto oggi: sul primo gol c’è un fallo chiaro. L’arbitro ha guidato la partita contro il Milan. Quello che succede sul primo gol è incredibile, sono stanco di vedere sempre le stesse cose, non c’è rispetto per il Milan”.

Scaroni la pensa cosi

Questa mattina, all’arrivo negli uffici della Lega Serie A ed interpellato in merito alla questione, il presidente del Milan Paolo, con un approccio distaccato e riflessivo, ha commentato la questione rispondendo a questa domanda: “Era fallo quello di De Ketelaere sul gol?” Scaroni risponde: “Io non opino mai le decisioni degli arbitri, che per definizione hanno sempre ragione …”. Insomma, il numero uno rossonero ha di fatto preso le distanze dallo sfogo di Paulo Fonseca.

