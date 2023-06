Il Milan continua a muoversi sul mercato e prepara il colpo Loftus-Cheek dopo l’operazione Kamada: il centrocampista era anche nel mirino dell’Inter

Il Milan inizia a muoversi in anticipo per preparare la nuova stagione. I rossoneri di Pioli, dopo gli imminenti arrivi di Sportiello e Kamada, sono infatti all’assalto di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista in uscita dal Chelsea che è in cima alla lista delle preferenze del Diavolo per rinforzare la linea mediana.

Il calciatore, che piace anche alla Lazio, è stato anche nel mirino dell‘Inter.

L’articolo Milan scatenato: si avvicina Loftus-Cheek dal Chelsea proviene da Inter News 24.

