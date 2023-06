L’allenatore del Wolverhampton Julen Lopetegui torna sulla finale di Europa League persa dall’Inter nel 2020: col Siviglia finì 3-2 con autorete decisiva di Lukaku.

Julen Lopetegui ha ripercorso a La Repubblica la finale di Europa League vinta contro l’Inter nel 2020. “La finale contro l’Inter è stata epica: dura fisicamente, combattuta, entrambi siamo andati in vantaggio e siamo stati rimontati”.

Coppa Europa League

“Ma noi abbiamo trovato qualcosa in più nella seconda parte, sia a livello tattico che mentale. La testa in una finale è la cosa più importante. A Siviglia, quando c’è l’Europa League, si respira un sentimento speciale e si riescono a fare cose incredibili. Noi nel 2020 abbiamo eliminato la Roma, il Manchester United e l’Inter in finale. Tutti i trionfi impongono di superare grandi difficoltà. La differenza è come le affronti“.

