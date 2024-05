Il Milan avrebbe messo in cima alle proprie preferenze Serhou Guirassy dello Stoccarda. Il giocatore ha una clausola da 17,5 milioni.

Il Milan è ancora alle prese con la scelta del nuovo tecnico anche se, da quanto trapela, il profilo sarebbe stato individuato. Oltre al nodo relativo al successore di Pioli, in casa Milan si studiano anche le mosse da fare sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare nei punti nevralgici l’attuale rosa rossonera. Per l’attacco – scrive Santi Aouna, giornalista di FootMercato – la squadra mercato rossonera avrebbe posto in cima ai suoi desideri Serhou Guirassy dello Stoccarda, su cui pende una clausola da 17,5 milioni.

Serhou Guirassy

Guirassy la prima scelta del Milan

Il Milan avrebbe rotto gli indugi in merito al profilo su cui puntare per sostituire Olivier Giroud che, al termine della stagione, volerà in MLS. Il calciatore francese naturalizzato guineano di proprietà dello Stoccarda classe 1996 sarebbe – secondo Santi Aouna – la scelta numero uno. L’attaccante avrebbe infatti rapito le attenzioni della squadra mercato rossonera per le sue abilità in zona gol, con la maglia dello Stoccarda infatti ha realizzato 26 rei in 27 partite di Bundesliga, 28 in 29 considerando anche le coppe. La clausola rescissoria da 17,5 milioni inoltre è un elemento decisamente importante in quanto consentirebbe al Milan di accaparrarsi un giocatore importante in zona gol senza però essere costretto a svenarsi.

#Bundesliga | AC Milan have made Stuttgart striker Serhou Guirassy their priority in this transfer window Rossoneri accelerate pursuit of 27 years old striker Strong interest from Borussia Dortmund also Release clause ~ €17,5m… https://t.co/RgdWhmYZYO pic.twitter.com/glLmyGJRdF — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 16, 2024

Anche il Borussia Dortmund sulle tracce di Guirassy

Il profilo piace al Milan ma non solo. Sulle sue tracce infatti ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, fresco finalista di Champions League. La squadra tedesca, esattamente come i rossoneri, sarebbero stati favorevolmente impressionati dal giocatore che, in un mercato sempre più folle, unisce al meglio abilità tecniche a un prezzo relativamente basso.

