Il Milan ha le idee chiare sul futuro, molto più di quanto possa sembrare. La società sta articolando i propri sforzi alla ricerca del nuovo tecnico e al contempo alla stesura dei programmi in vista del prossimo mercato estivo. La volontà principale è quella di migliorare i raggiungimenti sportivi avuti quest’anno, cercando quindi di colmare il gap con l’Inter apparso evidente nella stagione ormai prossima alla sua conclusione. Antonio Vitiello, firma di Milannews.it, ha analizzato la situazione in casa Milan svelando alcuni retroscena decisamente importanti.

Capitolo allenatore: il dado è tratto

Ci sarà ancora da attendere qualche giorno – scrive Antonio Vitiello – per la comunicazione ufficiale del nuovo tecnico del Milan. Il profilo però è avvolto da ben poco mistero, a dispetto di quanto si dica in giro. L’erede di Pioli è stato individuato ed è prossimo ad essere definito. Sarà un tecnico emergente, la cui filosofia di gioco sarà offensiva e improntata verosimilmente su un 4-3-3 o un 4-2-3-1, in perfetta continuità con quanto già fatto proprio da Pioli.

Capitolo mercato

Il mercato – aggiunge Antonio Vitiello – sarà ambizioso e di assoluto rilievo, considerato la base da cui ripartire per presentarsi ai nastri di partenza con importanti ambizioni di gloria. Saranno quattro gli innesti sicuri, uno per reparto insomma. Arriverà una punta che prenderà il posto di Giroud, un centrocampista difensivo, un terzino di fascia destra e un difensore centrale. Il Milan sarebbe quindi al lavoro per una stagione da assoluta protagonista.

