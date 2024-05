Massimiliano Allegri sarebbe a rischio esonero dopo quanto accaduto nel corso della finale di Coppa Italia. Possibile ritorno al Milan?

Il valzer delle panchine in Serie A potrebbe presto aprire le danze. Molte squadre di vertice cambieranno infatti la loro guida tecnica, su tutte Milan, Napoli e Juventus. Il destino dei rispettivi allenatori potrebbe essere più intrecciato che mai, con annessi corsi e ricorsi storici.

Allegri a rischio esonero

Massimiliano Allegri, dopo quanto accaduto al termine della finale di Coppa Italia, è a rischio esonero. Sarebbe clamoroso, soprattutto valutando il buon esito della partita e la vittoria, dopo tre anni di digiuno, della manifestazione nazionale. Lo sfogo avuto al termine del match ha indispettito e non poco la dirigenza bianconera e a niente sarebbe il valso il tentavo di stemperare i toni della polemica di Allegri in sala stampa.

Allegri al Milan?

La notizia circa il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan avrebbe senza dubbio del clamoroso. Dopo otto stagioni in bianconero, il suo ritorno in rossonero creerebbe senza dubbio molto clamore mediatico. Il suo nome, a dire il vero, è circolato in orbita Milan in più di una occasione e c’è chi afferma non debba essere un’opzione da scartare. La Juventus, da quanto trapela, è ormai alle batture conclusive per tesserare Thiago Motta e, nell’intreccio di panchine descritto a inizio pezzo, non è da escludere che Allegri possa essere l’erede designato di Pioli al Milan. Quest’ultimo poi, giusto per la cronaca, è la prima alternativa per il Napoli qualora saltasse Antonio Conte. Insomma, che rebus….

