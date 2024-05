Antonio Conte avrebbe trovato l’accordo con ADL, patron azzurro, per accomodarsi sulla panchina del Napoli il prossimo anno.

Il futuro della panchina del Milan continua a essere un rebus, almeno per i tifosi che vorrebbero conoscere la prossima guida tecnica rossonera. Il nome di Antonio Conte è aleggiato su Milanello come un fantasma per mesi, dato per fatto per settimane ma ora, che è il momento di serrare le fila, il suo nome sembra essere sul primo altavelocità verso Napoli. Il grande nome richiesto dal popolo rossonero non siederà, tranne clamorosi ribaltoni, sulla panchina del Milan.

foto Matteo Gribaudi/Image Sport

Conte-Napoli: accordo trovato

Secondo quanto evidenziato da Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l’ex ct della Nazionale Antonio Conte avrebbe trovato un accordo di “sei milioni più tre di bonus legati allo Scudetto con il Napoli. E mi pare che ci sia una clausola al contrario per rompere con Conte in caso di mancati obiettivi la prima stagione. La mossa del presidente è intelligente. Conte impedisce l’esodo dei giocatori più rappresentativi, se i calciatori sanno che arriva uno come lui restano”.

Conte: un’occasione persa

Difficile esprimere con assolutezza se Antonio Conte rappresenti un’occasione persa per il Milan. Il suo nome negli anni è stato simbolo di concretezza e vittorie, emblema di un pensiero votato a vincere contro tutti e tutti. Da questo punto di vista sarebbe stato l’ideale per mondo rossonero, desideroso di gloria dopo aver visto i festeggiamenti dell’Inter in casa propria. Non è detto però che Conte rappresenti l’unica strada per arrivare al successo.

