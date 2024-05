Paulo Fonseca è molto vicino ad essere il nuovo allenatore del Milan. Francesco Letizia però non è così convinto a lancia una clamorosa indiscrezione.

Il Milan procede a grandi passi verso la definizione del proprio futuro che, per ovvie ragioni, passerà anche dalla scelta della prossima guida tecnica rossonera. Il maggiore indiziato, almeno quello delle ultime ore, è Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma è balzato in testa alle gerarchie di scelta in quel di Via Aldo Rossi. La società rossonera attende l’incontro dello stesso con la proprietà del Lilla, nel quale il suo futuro sarà all’ordine del giorno. Anche il Marsiglia avrebbe mostrato interesse per il tecnico portoghese e si sarebbe spinto anche ad offrirgli un ricco contratto. Francesco Letizia, in merito al possibile arrivo di Fonseca, ha però un’idea diversa e alquanto clamorosa.

Zlatan Ibrahimovic

Questione di tempi

Francesco Letizia, in lungo editoriale per Sportitalia, ha argomentato in merito al prossimo allenatore rossonero, affermando che “sarà annunciato in un arco di tempo compreso tra martedì 21 maggio e domenica 2 giugno”. Su Pioli ha proseguito dicendo che il suo “addio sarà probabilmente annunciato all’inizio della prossima settimana, per permettere a San Siro di tributare all’allenatore il saluto che merita. E’ più probabile che l’annuncio arrivi da lunedì 27 in poi, che prima”. Ha concluso poi affrontando anche un altro dettaglio importante: l’amichevole del 31 maggio contro la Roma. ha affermato infatti che “dovrebbe essere l’ultimo impegno di Pioli, ma non è escluso che in panchina possa sedersi invece Daniele Bonera. Ciò che è certo però è che al più tardi al rientro, e siamo al famoso 2 giugno, il Milan avrà finalmente il suo nuovo allenatore”.

Possibile nome a sorpresa per il Milan

L’editoriale di Letizia prosegue poi scivolando sul discorso Antonio Conte. Il giornalista ha affermato che “non possiamo escludere Conte categoricamente, ma nemmeno illudere nessuno che sarà così. Per il momento ci limitiamo a veicolare l’identikit fornito dagli ambienti Milan: straniero, giovane, condiviso da tutte le componenti societarie, gradito a tutti e – udite udite – mai filtrato sui giornali, cosa abbastanza clamorosa, visto che ormai siamo verso quota 50“.

L’articolo Panchina Milan, Fonseca davvero vicino? Letizia: “Prossimo allenatore ancora non uscito sui giornali” proviene da Notizie Milan.

