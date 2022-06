I rossoneri sistemato il cambio societario si gettano a capofitto sul mercato: c’è da sostituire Frank Kessie.

La dirigenza milanista ed in particolare Maldini e Massara sono stati rassicurati dalla nuova proprietà sul loro futuro al Milan e quindi ora possono dare il via alle trattative di mercato. Frank Kessie non ha rinnovato ed è promesso sposo del Barcellona e quindi urge trovare un centrocampista.

Secondo SportMediaset i rossoneri hanno scelto Renato Sanches del Lille e hanno già parlato diverse volte col procuratore Jorge Mendes: il centrocampista chiede uno stipendio importante ma per il lavoro ai fianchi dei dirigenti le sue richieste sono scese da 6 a 4 milioni l’anno. Col club francese si tratta perché c’è ancora distanza: la richiesta è 15 l’offerta è 12 ma il portoghese ha contratto in scadenza nel 2023 e quindi è il Milan ad avere qualche vantaggio in più.

