La Juventus cerca un vice-Vlahovic anche se in realtà non è ancora chiaro che tipo di punta voglia Massimiliano Allegri.

Paulo Dybala è andato via a parametro zero dopo che non gli è stato rinnovato il contratto, Alvaro Morata non è stato riscattato dall’Atletico Madrid e quindi adesso l’attacco della Juventus è piuttosto monco. Al momento ci sono solamente Moise Kean e Dusan Vlahovic, ma il primo non è certo di restare.

Luis Muriel

Secondo sportMediaset, ci sono diverse indiscrezioni che indicano come possibili obiettivi dei bianconeri Luis Muriel, Arkadiusz Milik e Marko Arnautovic, mentre più defilate ci sono ipotesi come Gabriel Jesus e l’ex Primavera Giacomo Vrioni. Quest’ultimo nella stagione appena conclusa è stato insieme ad Adeyemi il capocannoniere del campionato austriaco. L’attaccante dell’Atalanta è valutato 15 milioni mentre non è detto che non si possa lavorare ad un ennesimo ritorno di Morata a cifre più basse di quelle pattuite.

