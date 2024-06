Gli Europei di calcio sono iniziati ieri e tutte le squadre di club mandano emissari a visionare possibili obiettivi di mercato.

Il Milan segue da più di un anno Armando Broja, giovane attaccante del Chelsea che è un obiettivo per il reparto offensivo anche se non è il principale. L’albanese potrebbe arrivare insieme a quello che si pensa possa essere il centravanti titolare (forse Zirkzee) ma va visto in che condizioni è visto che in tempi non molto lontani è stato vittima di un brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio.

Joshua Zirkzee

La mossa

Stasera si gioca Italia-Albania e Broja dovrebbe essere titolare: secondo Sky Sport i rossoneri manderanno uno scout a Dortmund per visionarlo dal vivo.

Il profilo

Armando Broja è un classe 2001 che ha vissuto un’ultima stagione di alti e bassi. Nel dicembre 2022 ci fu la rottura del legamento crociato che ha notevolmente limitato il suo impiego nei mesi successivi. Nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze divise tra Chelsea, dove ha trascorso la prima parte del campionato, e Fulham, squadra a cui è stato ceduto in prestito a gennaio. I numeri parlano di un utilizzo complessivo di 774 minuti in campo con soltanto 2 goal realizzati. I dirigenti rossoneri però restano convinti che il giocatore abbia un grande potenziale.

Gli scenari

Anche il Chelsea è dello stesso avviso visto che chiede comunque tanto per una cessione a titolo definitivo: il Milan potrebbe chiederlo in prestito almeno inizialmente.

