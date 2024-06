Il giovane attaccante della Primavera dovrebbe confrontarsi con la realtà della Serie C ma non solo nella prossima stagione.

Il Milan ha trovato giorni fa l’accordo per il rinnovo di Francesco Camarda: i piani per l’attaccante sono già delineati, come evidenzia la Gazzetta dello Sport.

In rampa di lancio

L’ultimo mese è stato trionfale con la vittoria dell’Europeo U17 con la nazionale e la firma di un contratto triennale con il Milan che però sarà ufficiale da luglio. Con la Primavera rossonera le cose non sono andate benissimo considerata la sconfitta nei quarti del campionato di categoria contro la Roma.

Paulo Fonseca

Scenari futuri

Per Camarda la prossima si preannuncia una stagione di nuove sfide: vietato fermarsi. Finora ha dimostrato di non temere il confronto con giocatori più grandi di lui e quindi il Milan sembra star preparando un altro salto per lui. Si pensa infatti che possa giocare il più delle volte nella nuova Under 23 di Bonera, anche se diverse volte potrebbe essere “prestato” alla Primavera, magari nei big match e in quelli della Youth League.

E la Prima Squadra

Paulo Fonseca, neo allenatore del Milan, pur non avendo ancora preso ufficialmente piede a Milanello, conosce bene Camarda. Il portoghese valuterà complessivamente 50-55 giocatori, ovvero l’Under 23 e la Prima Squadra: queste due saranno in rapporti molto più di stretti di quanto avviene con la Primavera. I giocatori della squadra di Bonera quindi avranno più di qualche chance di giocare a San Siro.

