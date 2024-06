Operazione a sorpresa dei nerazzurri che potrebbero acquistare il mediano statunitense col vizio del goal.

L’Inter dopo il cambio di proprietà avvenuto a fine maggio sta concludendo sin da subito importanti operazioni di mercato: il rinnovo di Barella è cosa fatta, pare vicina l’ufficialità anche di quello di Lautaro mentre si lavora per trovare un accordo per il prolungamento del tecnico. In entrata si sta trattando col Genoa il portiere Josep Martinez ma ultimamente si nota una particolare attenzione anche ai giovani.

Ausilio Marotta Antonello

La novità

Tanner Tessmann, giovane centrocampista americano del Venezia, è l’ultimo nome finito nel mirino dei nerazzurri. Sky Sport riporta che l’Inter sia vicinissima a chiudere il suo acquisto anche se non vengono menzionate le cifre dell’affare; in caso di fumata bianca il centrocampista resterebbe in prestito al Venezia per almeno un’altra stagione. Questa decisione fa parte di un dialogo più ampio tra il direttore sportivo dei lagunari, Antonelli, e la dirigenza nerazzurra, dopo l’incontro che si è tenuto l’ultima settimana. Non si esclude che nella trattativa possano essere coinvolti anche Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, nell’ultima stagione in prestito rispettivamente alla Sampdoria e al Cagliari.

Il profilo

Classe 2001, si è rivelato uno dei giocatori più importanti della squadra che ha conquistato la promozione in Serie A: Tessmann infatti ha saltato solo 1 partita in stagione a causa di una squalifica. Nelle 42 gare disputate in tutte le competizioni ha realizzato 7 goal e 3 assist. Fa parte da tempo del giro della nazionale maggiore degli Stati Uniti.

L’articolo L’Inter continua a puntare sui giovani: molto vicino un centrocampista del Venezia proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG