Il centrocampista francese si è appena svincolato dal club bianconero ed è ancora senza squadra per via dell’ingente stipendio richiesto.

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora avvolto nell’incertezza. Dopo aver concluso un capitolo importante della sua carriera alla Juventus, il centrocampista francese si trova a un bivio significativo, mentre i club di calcio di spicco a livello europeo manifestano un crescente interesse per lui. Tra questi, sembra emergere una tendenza che orienta il destino del giocatore verso l’Italia.

Le pretendenti

Alla vigilia della chiusura del calciomercato, Adrien Rabiot si ritrova in una posizione singolare, essendo svincolato e dunque libero di accasarsi con nuove squadre: in questi casi si può anche andare oltre la scadenza della sessione estiva che ricade a fine agosto. Fra i club interessati, spiccano nomi di grande rilievo nel panorama calcistico europeo, tra cui l’Inter, il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid, tutti hanno avuto contatti con l’entourage di Rabiot.

Adrien Rabiot

L’ipotesi più probabile

Secondo le analisi degli operatori di scommesse sportive, l’Inter si configura come la destinazione più verosimile per Rabiot. Le quote offerte dagli agenzie come Snai, Goldbet, e Lottomatica convergono nell’indicare un forte interesse dei nerazzurri per l’ingaggio del giocatore.

Le alternative italiane e la concorrenza europea

Anche altre squadre italiane però sono menzionate tra le possibili destinazioni. Milan e Roma, con quote rispettivamente pari a 6.00 e 15.00 da parte di diversi bookmakers, rappresentano alternative concrete per il centrocampista francese.

