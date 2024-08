I nerazzurri sono vicini all’acquisto di un giovane difensore argentino anche se neanche lui al momento viene ritenuto un perno centrale della difesa a 3.

L’Inter sta per acquistare Tomas Palacios, 21enne argentino di professione braccetto sinistro: in attesa di capire se effettivamente sarà lui l’ultimo colpo nerazzurro, la società riflette sul futuro di due ex Lazio.

La trattativa

L’Inter ha formulato una proposta concreta per assicurarsi le prestazioni di Tomas Palacios, giovane difensore dell’Independiente Rivadavia. La squadra milanese ha messo sul tavolo 6,5 milioni di euro più ulteriori bonus, che potrebbero far lievitare la cifra fino a 11 milioni. Per chiudere definitivamente la trattativa serve mettersi d’accordo sulle condizioni legate ai bonus. I nerazzurri, però, hanno adottato una posizione ferma riguardo la possibilità di includere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, chiudendo di fatto le porte a ulteriori negoziazioni su questo punto. Dal canto suo, l’Independiente Rivadavia sta valutando l’offerta, consapevole dell’interesse del giocatore per il trasferimento.

Francesco Acerbi

Cessioni dolorose

L’Inter guarda al futuro con l’obiettivo di ringiovanire la propria squadra, in particolare il centro della difesa a 3, posizione attualmente occupata da giocatori esperti come Acerbi e De Vrij. Secondo il Corriere dello Sport, entrambi potrebbero avvicinarsi al termine della loro avventura in nerazzurro: i contratti degli ex Lazio è in scadenza nel 2025 e almeno uno dei due non dovrebbe vederselo rinnovato. Questa stagione quindi sarà fondamentale per Acerbi e De Vrij: entrambi cercheranno di convincere la società ad offrirgli un ulteriore rinnovo.

