L’ex centrocampista della Primavera rossonera non rientra nei piani del nuovo allenatore: per lui pronta un nuova avventura.

Da quando è arrivato Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, lo spazio per Tommaso Pobega si è drasticamente ridotto e le sue apparizioni sono state limitate e poco significative; ora l’ex Primavera è pronto a riunirsi con un tecnico che ha già saputo valorizzarlo, Vincenzo Italiano, sotto la cui guida ha vissuto una stagione memorabile allo Spezia.

Le condizioni dell’affare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate dall’affidabile Fabrizio Romano, i dialoghi tra Bologna e Milan nelle ultime ore hanno preso una piega decisamente positiva. La trattativa per Pobega contempla un prestito con diritto di riscatto, formula che sembra aver incontrato il favore delle parti coinvolte. Il giocatore stesso avrebbe manifestato una grande apertura verso questa nuova avventura, pronti a tornare a lavorare con un allenatore che già in passato ha saputo esaltarne le qualità.

Tommaso Pobega

Gli scenari

Per l’ex Torino, il trasferimento al Bologna rappresenta una significativa opportunità di rilancio e anche l’opportunità di giocare la Champions League. L’idea di riunirsi con Italiano, tecnico con cui ha condiviso l’esaltante avventura dello Spezia nel suo primo anno in Serie A, potrebbe fornirgli chance di crescita non indifferenti. Il Bologna, invece, si assicura un giocatore che ha già esperienza ad alti livelli ad un esborso minimo; a fine stagione, in base a quello che sarà stato il rendimento di Pobega, i due club decideranno il da farsi.

