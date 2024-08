L’osservatore Marco Palma sostiene che il giovane centrocampista olandese possa diventare un giocatore importante in futuro

Marco Palma ha descritto ai microfoni di MilanNews le caratteristiche di Silvano Vos, giocatore che rientra gli obiettivi del Milan. “Giocatore dalle grandi potenzialità, fisicamente super piazzato. Bravo a distruggere l’azione avversaria, ma è un giocatore che dà confidenza al pallone. Mi viene da paragonarlo a Seedorf per la forza fisica. Gli piace giocare al centro del campo, il suo ruolo è lì: recupera palla e fa ripartire l’azione”.

Gli esordi

“Ha fatto qualche partita con la prima squadra dell’Ajax. Forse per la troppa voglia di mettersi in mostra l’irruenza alla fine ha vinto e col Marsiglia, alla prima gara di Europa League, si è fatto espellere. A mio avviso anche in questo Ajax potrebbe trovare spazio, ma evidentemente non convince del tutto. E qualche soldo in entrata per l’Ajax male non fa. Gli olandesi sono di natura affaristi, inoltre la mancanza di introiti per non partecipare alla Champions League ha portato a determinate riflessioni”.

Nella foto: Franck Kessie

Il percorso che farebbe a Milano

“Io credo che al Milan Futuro possa dare tanto e fare un bel percorso, diventando infine utile alla prima squadra. Il Milan cerca un giocatore dalle caratteristiche di Kessie e Vos essere proprio quel giocatore, anche se ha tanta strada da fare. Certamente sarebbe un acquisto importante, perché l’Ajax chiede 10 milioni, ma in prospettiva è molto interessante. E lui quando ha sentito parlare di Milan ha visto accendersi la lampadina”.

Come si comporterebbe in prima squadra

“Nel 4-2-3-1 di Fonseca ci starebbe molto bene. Una diga davanti alla difesa con le caratteristiche di sacrificio e distruzione del gioco avversario che servono. Ama stare nel mezzo, senza allargarsi”.

