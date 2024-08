I rossoneri cercano di trovare nuove soluzioni per gli esuberi: uno di questi è il jolly ex Hellas Verona che con Fonseca troverebbe pochissimo spazio.

Il Milan ha appena raggiunto l’accordo col Bologna per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Tommaso Pobega e ora è in attesa di delineare la situazione di Filippo Terracciano, centrocampista classe 2003.

I piani del Milan

Il giovane, noto per la sua duttilità in campo, ha dimostrato di possedere un potenziale notevole. Di fatto, il club rossonero ha sempre avuto intenzioni chiare riguardo il suo percorso, considerandolo una risorsa preziosa che, in condizioni normali, avrebbe continuato a far parte della rosa. Tuttavia, la politica della società ammette la possibilità di negoziare l’addio di un giocatore di fronte a proposte particolarmente convincenti.

Filippo Terracciano

Interessamenti e rifiuti

Il calciomercato è spesso teatro di offerte e controfferte, dove i desideri dei giocatori incontrano o si scontrano con le strategie dei club. Recentemente, il Como aveva mosso passi concreti per acquisire Terracciano, presentando un’offerta che però non ha trovato il favore del giocatore. Questo rifiuto ha lasciato aperta la scena a nuove possibilità: secondo TuttoMercatoWeb, infatti, è entrato in gioco il Monza.

Gli scenari

La squadra brianzola sorprendentemente si è proposta come nuova destinazione per Terracciano, richiedendolo in prestito al Milan. Sebbene al momento ci si trova ancora di fronte a discussioni preliminari, si pensa che l’affare possa andare in porto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG