Conferenza pre partita di Paulo Fonseca. Il tecnico rossonero ha fornito più di qualche indizio in merito alla formazione di domani e non solo.

E’ tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Domani all’Ennio Tardini di Parma, il Milan sarà di scena contro club emiliano guidato da Fabio Pecchia. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha sviscerato i grandi temi del pre-gara contro il Parma, svelando inoltre anche la soluzione al rebus attaccante, dovuto all’infortunio di Morata. Di seguito i passaggi salienti della conferenza stampa.

Gioca Okafor

“Devo essere molto onesto, giocherà Okafor, perché penso che sarà una partita diversa. Dobbiamo pressare in modo diverso rispetto all’ultima partita. Abbiamo provato in settimana e Okafor ha risposto bene. Anche perché le caratteristiche della partita vanno incontro alle sue. Jovic penso che potrà essere utile a gara in corso. Domani sarà difficile e dobbiamo pressare di più e per questo giocherà Okafor”.

Noah Okafor

La condizione di Reijnders, Theo, Fofana ed Emerson Royal

“Sono quattro che sono a livello diverso. Reijnders e Theo Hernandez sono prossimi alla miglior condizione. Fofana ed Emerson Royal sono arrivati dopo. Fofana si è allenato solo per tanti giorni. In più devono capire il nostro gioco, hanno bisogno di più tempo”.

E….Camarda

“No, non verrà con noi. Siamo attenti ai giovani. Ci siamo portati tanti giovani nella pre stagione, hanno giocato e bene, ma ci sono momenti diversi. I nostri giovani hanno qualità, dobbiamo scegliere il momento giusto. Dobbiamo creargli le condizioni per capire quando avere successo. Questo non è il momento giusto, creerebbe molta pressione in un giovane. La mia opinione è questa. Stanno lavorando vicino a noi per farli giocare al momento giusto, ma non è questo. Avrebbe troppe pressioni”.

Su Leao

“Leao può coniugare le due cose. In certi momenti, soprattutto quando la palla è a destra, deve avvicinarsi di più alla porta. Può fare più gol e assist. Deve capire questo, che può fare di più. Penso che il momento giusto è capire cosa dobbiamo migliorare. Mi aspetto una partita difficile, su un campo particolare e contro una squadra particolare. Corre tanto, se non capiamo che partita ci aspetta sarà difficile. Per vincere non importa solo come si gioca. Dobbiamo soffrire, lottare. Dobbiamo aumentare l’aggressività difensiva, altrimenti sarà difficile. Abbiamo lavorato su questo”. Su una possibile cessione ha affermato che “Furlani ha parlato ieri, ha detto che è impossibile e mi è piaciuto molto. Fondamentale”.

Emerson Royal o Calabria

“Ora non c’è niente. Non so cosa succederà. Penso che Emerson Royal sia più offensivo. Ultimamente ha giocato anche come centrale, ma è offensivo. Diverso da Calabria, capace di giocare bloccato, ma più offensivo”.

Voto al mercato

“La società finora ha fatto un ottimo lavoro. Onestamente penso che per una squadra come il Milan non è mai chiuso. Ci sono sempre opportunità. Vediamo che succede alla fine, però finora ottimo lavoro”.

