Il Milan e il Bologna hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Pobega in Emilia. Di Marzio ha svelato le cifre dell’accordo.

Nel vibrante mercato del calcio italiano, l’attenzione si sposta ora su una potenziale mossa di mercato che coinvolge due club di Serie A: il Milan e il Bologna. La possibile cessione di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, al Bologna emerge come un punto focale delle strategie di mercato dei rossoneri in un’estate di riflessioni e riorganizzazione della squadra. Gianluca Di Marzio, attraverso un tweet sul proprio profilo X, ha svelato il buon esito delle trattative tra i club, aggiungendo anche le cifre dell’accordo che hanno raggiunto.

Cifre e dettagli dell’affare

Tommaso Pobega, nelle ultime ore, è stato accostato con insistenza al Bologna in cerca di un mediano di qualità per la prossima stagione. I dialoghi con il Milan – riporta Di Marzio – hanno portato alla fatidica bandiera bianca. Operazione sulla falsa riga di quella che, appena un anno fa, portò Saelemaekers al Bologna: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Lo stipendio del centrocampista rossonero ( 1 milione di euro, ndr ) sarà interamente pagato dal Bologna. Nelle prossime, aggiunge il giornalista di Sky, Pobega sosterrà le visite mediche con il club di Saputo.

Inquadramento nel contesto più ampio

L’eventuale trasferimento di Tommaso Pobega si inserisce in un mercato estivo che vedrà il Milan impegnato su più fronti, tra cessioni mirate e acquisti strategici per rafforzare l’organico a disposizione di Fonseca. La decisione riguardo al futuro di Pobega sarà dunque indicativa delle direzioni che il club rossonero intende seguire, non solo in termini di gestione dell’organico ma anche per quanto riguarda la filosofia di costruzione della squadra, sempre attenta al delicato equilibrio tra talento emergente e esperienza consolidata.

