Giorgio Furlani, nel corso della presentazione di Abraham, ha spiegato la politica del Club in chiave mercato. Ecco cosa ha evidenziato l’ad rossonero.

Giorgio Furlani, nel corso della presentazione di Abraham come nuovo giocatore del Milan, ha fatto chiarezza e luce sulle strategie di mercato del Club. I tifosi, nel corso dell’estate, hanno spesso avanzato dubbi e incertezze in merito alla conduzione delle operazioni di mercato, rimproverando alla società una strategia troppo attendista che mirasse troppo al risparmio. L’ad del Milan ha preso parola e spiegato quanto tutto ciò sia un errore di vedute, offrendo una spiegazione articolata e che fuga via ogni dubbio in merito.

Il prezzo non è valore

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Abraham, Furlani ha risposto a diverse domande inerenti sia al mercato appena concluso, sia al momento generale che sta affrontando la squadra di Fonseca. Alla domanda sul perché il Milan preferisca fare tre-quattro acquisti da 20 milioni anziché magari uno, ma a cifre più elevate, Giorgio Furlani ha risposto che “nel calcio ci si focalizza sul prezzo e non sul valore. Il prezzo non vuol dire valore, e che il prezzo è irrilevante”.

Giorgio Furlani

Sul momento del Milan

Non solo domande di mercato, come detto, ma anche interrogativi sull’attuale momento del Milan che ha senza dubbio avuto una partenza lenta, cogliendo tutti di sorpresa. L’amministratore delegato rossonero ha rimarcato la certezza di “di aver preso giocatori forti che contribuiranno ai nostri successi Non è un momento piacevole, ma ne usciremo”. Fiducia quindi rinnovata sia nei riguardi dalla squadra, sia di Fonseca, per il futuro.

