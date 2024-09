Abraham, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, fa una promessa per il derby.

Il rintocco dell’orologio è sempre più forte: l’ora del derby della Madonnina è sempre più prossimo. I ricordo in casa Milan non sono di certo allettanti, lo scotto dello scorso 22 aprile vibra e fa ancora male nei cuori rossoneri. Le sei sconfitte collezionate negli ultimi derby giocati dal Milan suonano come un netto e deciso trend da invertire quanto prima, per ristabilire la corretta gerarchia cittadina. Gli uomini di Fonseca non hanno certamente approcciato bene alla stagione ma possono ancora riuscire a riequilibrarsi per il grande appuntamento del prossimo 22 settembre. Intanto Abraham, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha lanciato una promessa per la stracittadina con l’Inter in pieno stile Hateley.

Abraham nel segno di Hateley

Memoria storica rinverdita più che mai oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Abraham. Era il 28 ottobre 1984 quando il Milan, con gol di Hateley vince il Derby dopo sei sconfitte. Impossibile non domandare alla neo punta inglese del Milan se sogni di ripetere il medesimo percorso accaduto esattamente 40 anni fa, magari con un suo gol. Abraham ammette di aver “guardato i risultati degli ultimi anni e che per me è bellissimo essere qui, giocare queste partite e spero di farlo. Darò il 100%. Sono un tifoso e voglio il meglio. Grazie e spero che vada bene”.

Tammy Abraham

Abraham cresciuto a pane e Milan

“È una squadra con cui sono nato. Sono cresciuto guardando il Milan, è una squadra eccellente. Sono sempre pronto a nuove sfide, spero di avere un impatto positivo, avremo il vento in poppa”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG